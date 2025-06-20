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ABD ve Almanya'dan İsrail'e askeri yardım! 14 uçak havalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD ve Almanya&#039;dan İsrail&#039;e askeri yardım! 14 uçak havalandı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ile İran arasındaki savaşta ABD gibi Almanya da İsrail'in tarafında oldu. İki ülke İsrail'i desteklemek için 14 yeni askeri kargo uçağını ülkeye gönderdi.

İsrail, 13 Haziran Cuma günü İran'a yönelik 'Yükselen Aslan' operasyonunu başlattı. Saldırının gerekçesini ise 'nükleer tehdit' olarak gösterdi. İran da füze ve SİHA saldırılarıyla güçlü karşılık vermeye başladı. Tarafların çatışmaları 8 gündür soluksuz sürüyor. 

Öte yandan askeri gerilimin ortasında, ABD ve Almanya'dan orduyu desteklemek için 14 yeni askeri kargo uçağının ülkeye ulaştığını duyurdu.

EKİPMANA İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uçakların, İsrail'in, 13 Haziran'da İran'a saldırılarının başlamasından bu yana kullandığı hava ve deniz köprülerinin bir parçası olarak ülkeye ulaştığı kaydedildi.

Sevkiyatın, ordunun "operasyonel hazırlığını" desteklemeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, bunun, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik savaşın başlamasından bu yana İsrail'e ulaşan 800'den fazla askeri kargo uçağının devamı olduğu ifade edildi.

İsrail Savunma Bakanlığı, ekipmanın niteliğine ilişkin bir bilgi vermezken, Washington ve Berlin'den ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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