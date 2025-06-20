Brent petrol düşüşe geçti! ABD İran savaşacak mı, Trump’ın İran kararı ne yönde?

Küresel enerji piyasalarında tansiyon yeniden yükseliyor. ABD'nin İran’a yönelik askeri hamle ihtimalinin giderek daha fazla konuşulması, petrol fiyatlarını dalgalandırıyor. ABD İran savaşacak mı, Trump’ın İran kararı ne yönde olacak merak edilirken brent petrol fiyatı düşüşe geçti.

Brent petrol son 24 saatte yön arayışında. Uluslararası piyasalarda dün 76 dolar seviyelerine kadar tırmanan Brent petrol, günü 75,13 dolar seviyesinde tamamladı.

BRENT PETROL FİYATI DÜŞTÜ MÜ?

Brent petrol fiyatlarında son günlerde dalgalanmalar yaşanıyor. Hafta başında 76 dolar seviyelerine kadar çıkan Brent petrol, ABD’den gelen açıklamaların ardından yönünü aşağı çevirdi.

Günü 75,13 dolardan kapatan fiyat 20 Haziran sabahı itibarıyla sınırlı bir toparlanmayla 75,73 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a askeri operasyon ihtimali üzerine yapacağı değerlendirmelerin bekleniyor olması, fiyatların baskı altında kalmasına neden oluyor. Uzmanlar petrol fiyatlarının şu anki dengesiz seyrinin temel nedeninin jeopolitik riskler ve arz endişeleri olduğunu belirtiyor.

ABD’de ham petrol stoklarının beklentilerin çok üzerinde azalması da fiyatları yukarı yönlü destekleyen bir diğer etken oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) stokların geçen hafta 11,5 milyon varil azaldığını duyurdu.

ABD-İRAN SAVAŞACAK MI?

ABD ile İran arasında yükselen tansiyon, dünya kamuoyu ve enerji piyasaları tarafından dikkatle izleniyor. İran’ın nükleer faaliyetleri ve Orta Doğu’daki gerginlikler, iki ülkenin yeniden doğrudan karşı karşıya gelme ihtimalini gündeme taşıdı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda Başkan Trump’ın İran’a askeri müdahale konusunda henüz nihai kararını vermediği belirtildi. Ancak Pentagon kaynaklarına göre Fordo Nükleer Tesisi’ne yönelik muhtemel bir operasyon planı masada. Sığınak delici bombaların kullanılmasının değerlendirildiği, fakat nihai onayın henüz verilmediği aktarılıyor.

ABD’nin doğrudan bir askeri operasyona girişip girişmeyeceği, önümüzdeki haftalarda netleşecek. Jeopolitik uzmanlar İran’a yönelik bir saldırının yalnızca iki ülkeyi değil, tüm Orta Doğu’yu etkileyeceğini ve enerji arzını sekteye uğratabileceğini ifade ediyor.

TRUMP’IN İRAN KARARI NE YÖNDE?

Donald Trump’ın İran’a ilişkin tavrı, belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz günlerde danışmanlarıyla yaptığı güvenlik toplantısında herhangi bir kesinlik belirtmeyen Trump'ın nihai kararı merak ediliyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, Trump’ın askeri danışmanlarına Fordo’daki nükleer tesisin hedef alınması durumunda başarı şansı olup olmadığını sorduğu belirtildi. Bazı kaynaklar ise Trump’ın bu fikre giderek daha sıcak baktığını ve bunun tek bir saldırı ile sınırlı kalmayabileceğini öne sürdü.