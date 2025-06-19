Beyaz Saray tarih verdi! Trump, İran'a ilişkin kararını açıklayacak

Beyaz Saray "ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran'la ilgili kararını iki hafta içinde verecek" açıklamasında bulundu. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, İsrail-İran arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana birkaç kez telefonda görüştüğü haberlerini doğruladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran'la ilgili (saldırı yapıp yapmama) kararını iki hafta içinde vereceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, İsrail-İran gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İRAN'A ÖRTÜLÜ TEHDİT

Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın bir kez daha diplomasiye fırsat vermek istediğini kaydederek, İran'la nükleer müzakereler konusunda neler olacağını görmek istediğini söyledi.

Leavitt, "İran bir anlaşma yapabilir ve yapmalı, aksi takdirde sonuçlarına katlanmalıdır" dedi.

ABD'li sözcü, doğrudan Başkan'ın ağzından bilgi aktaracağını belirterek, Trump'ın yakın gelecekte İran ile müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran'la ilgili (saldırı yapıp yapmama) kararını iki hafta içinde vereceğini söylediğini aktardı.

TRUMP KARARINI NE ZAMAN VERECEK?

Leavitt, "İran, uyarıda bulunmamıza rağmen 60 gün boyunca müzakere masasına oturmadı. 61. günde İsrail İran'a karşı harekete geçti ve Başkan doğrudan iki hafta içinde karar vereceğini açıkladı" yorumunu yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın eğer diplomasi yolu açıksa o yolu tercih edeceğini vurgulayarak, "Başkan, dünyadaki küresel çatışmalardaki sorunlara her zaman diplomatik çözüm bulmakla ilgileniyor. Tekrar söylüyorum, o baş barış elçisidir ancak güç kullanmaktan da çekinmez" değerlendirmesini yaptı.