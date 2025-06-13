Savaş çıktı, petrol uçuşa geçti! Benzinin ardından bir büyük zam da motorine geliyor

İsrail'in İran'ı vurmasının ardından brent petrolün varil fiyatında sert bir yükseliş oldu. Bu gelişme akaryakıta zam olarak yansıdı. Bugün benzine gelen 1 lira 47 kuruşluk zammın ardından yarın da motorine büyük bir zam geliyor. İşte detaylar...

İsrail, gece saatlerinde İran'ı vurdu. Hava saldırısında Saldırıda İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami ve İran'da nükleer çalışmalara imza atan bilim insanları öldü. Bu gelişme altın ve petrol fiyatlarına da yansıdı. Altının gram fiyatı 4.379 lirayla rekor kırarken, brent petrolün varil fiyatı da 76 dolara kadar çıktıktan sonra 73 dolarda dengelendi.

İlgili Haber Memur ve emekli zammı için masada 3 farklı rakam var! İşte milyonları temmuzda bekleyen zam

34 ŞEHİRDE BENZİNİN LİTRESİ 50 LİRAYI AŞTI

Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta zam olarak yansıdı. Bugün benzine 1 lira 47 kuruş zam geldi. Zammın ardından 34 şehirde benzinin litresi 50 lirayı aştı.

Benzinin litresinin 50 lirayı aşacağı şehirler şöyle:

Adıyaman, Afyon, Ağrı, Antalya, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Sivas, Tunceli, Van.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Benzin zammının ardından şimdi de motorine zam geliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatı bu gece yarısı itibarıyla 1 lira 49 kuruş artacak. Zammın ardından Bitlis, Elazığ, Hakkari, Şırnak ve Van gibi şehirlerde motorinin litresi 50 lirayı aşacak.

13 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Motorin Otogaz İstanbul Avrupa 48,39 46,23 25,09 İstanbul Anadolu 48,24 46,11 24,49 Ankara 49,08 46,23 24,99 İzmir 49,41 44,43 24,94

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.