Akaryakıta büyük zam! Benzinin litresi 34 şehirde 50 lirayı aştı

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki yükseliş akaryakıta zam olarak yansıdı. Bugün itibarıyla benzinin litresine büyük bir zam geldi. Zammın ardından 34 şehirde benzinin litresi 50 lirayı aştı.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gece yarısı araç akaryakıt fiyatlarında değişim oldu. Benzine büyük bir zam geldi.

BENZİN 50 LİRAYI AŞTI

Benzinin fiyatı 1 lira 47 kuruş arttı. Zammın ardından bazı şehirlerde benzinin litresi 50 lirayı aştı.

Benzinin litresinin 50 lirayı aşacağı şehirler şöyle:

Adıyaman, Afyon, Ağrı, Antalya, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Sivas, Tunceli, Van.

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13 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa: 48,39

İstanbul Anadolu: 48,24

Ankara: 49,08

İzmir: 49,41

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa: 46,23

İstanbul Anadolu: 46,11

Ankara: 47,10

İzmir: 47,43

OTOGAZ FİYATLARI

İstanbul Avrupa: 25,09

İstanbul Anadolu: 24,49

Ankara: 24,99

İzmir: 24,94

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.