Türkiye'den İran-İsrail tezkeresi! TBMM'de kabul edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı 17 Haziran 2025 21:06 - Güncelleme: 17 Haziran 2025 21:17 - Güncelleme:

TBMM Genel Kurulunda, İsrail'in saldırganlığıyla başlayan ve derinleşen İran ile çatışmalı sürece yönelik Meclis Başkanlığı tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi. Tezkerede "İsrail'in Gazze halkına karşı sürdürdüğü soykırımı, bölgesel barışı tehdit eden tüm eylemlerini ve İran'a saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru