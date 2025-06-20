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Cenevre'de kritik toplantı! Almanya duyurdu: İran yeşil ışık yaktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cenevre&#039;de kritik toplantı! Almanya duyurdu: İran yeşil ışık yaktı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki üst düzey katılımlı toplantı yapıldı. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, "İran'ın tüm önemli konuları görüşmeye devam etmeye hazır olduğu izlenimini edindik." ifadelerini kullandı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise "İran'ın, ABD dahil olmak üzere diyaloğa açık olmasını bekliyoruz." dedi.

İran ile Almanya, Fransa ve İngiltere arasındaki üst düzey katılımlı toplantı Cenevre'de başladı.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir otelde başlayan toplantıya İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve beraberindeki heyetler katıldı.

Uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği görüşmede, İran'ın nükleer programı ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar ele alındı.

"İRAN GÖRÜŞMEYE DEVAM ETMEYE HAZIR"

Kritik toplantıya ilişkin ilk açıklamalar da geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, "İran'ın tüm önemli konuları görüşmeye devam etmeye hazır olduğu izlenimini edindik." ifadelerini kullandı.

"ASKERİ OPERASYONLAR İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMINI SEKTEYE UĞRATABİLİR, ANCAK DURDURAMAZ"

Fransız Dışişleri Bakanı Barrot ise, "İran nükleer sorununun ancak diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz. Askeri operasyonlar İran'ın nükleer programını sekteye uğratabilir, ancak durduramaz. İran'ın, ABD dahil olmak üzere diyaloğa açık olmasını bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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