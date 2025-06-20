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Türkiye'den BMGK'da Orta Doğu'da barış mesajı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının derhal durdurulması çağrısında bulundu. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, "İsrail'in, İran'ın koruma altındaki nükleer tesislerine yönelik kasıtlı saldırılarının benzeri görülmemiştir. Bu saldırılar derhal durdurulmalıdır" dedi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınayarak, bu saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Büyükelçi Yıldız, New York'taki BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptığı konuşmada, geniş çaplı bölgesel çatışmanın nükleer ve radyoaktif sızıntılar, kitlesel göç dalgaları ve küresel ticaret yollarının sekteye uğraması gibi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Türkiye'den BMGK'da Orta Doğu'da barış mesajı - 1. Resim

"SALDIRILAR DERHAL DURDURULMALI"

İsrail'in İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların Orta Doğu'da gerilimin yükselmesine yol açtığını belirten Yıldız, "İsrail'in, İran'ın koruma altındaki nükleer tesislerine yönelik kasıtlı saldırılarının benzeri görülmemiştir. Bu saldırılar uluslararası hukuka, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tüzüğüne (UAEA), ilgili UAEA kararlarına ve BMGK kararına aykırıdır. Bu saldırılar derhal durdurulmalıdır." dedi.

Yıldız, İsrail'in bu tür tesisleri hedef alarak nükleer güvenlik ve emniyeti bilinçli şekilde tehlikeye attığını vurgulayarak, Türkiye'nin gerginliğin azaltılması, ateşkesin sağlanması ve diplomasinin yeniden başlatılması yönündeki tüm girişimlere katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Türkiye'den BMGK'da Orta Doğu'da barış mesajı - 2. Resim

Söz konusu çatışmaların petrol ticareti açısından hassas bir bölgede gerçekleştiğine değinen Yıldız, bunun, arz kesintileri ve fiyat dalgalanmaları yoluyla küresel istikrarsızlıkları artırabileceğine dikkati çekti.

Yıldız, Gazze'de yaşananların bu son gelişmelerin gölgesinde kalmaması gerektiğinin altını çizerek, iki devletli çözüm önerisini yineledi.

Büyükelçi Yıldız ayrıca, İran'dan 45 BM personelinin Türkiye'ye tahliye edildiğini belirterek bu durumu, "BMGK'nin harekete geçmesi gerektiğinin göstergesi" olarak nitelendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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