Putin'den Hamaney'e ilişkin tehditler sonrası gözdağı: Ukrayna sözleri dikkat çekti

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail-İran savaşına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

İsrail'in İran'ın Dini Lideri Hamaney'in öldürülme tehdidi ve 3. Dünya Savaşı riskine de değinen Putin, şu açıklamalarda bulundu:

Bunun söylemde kalmasını diliyorum" dedi. Putin: "Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna bizim. Rus askerin ayak bastığı yer bizim

(3. Dünya Savaşı) Bundan ötürü endişe duyuyorum, ihtimali artıyor. Özellikle Ukrayna ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve olası riskleri göz önünde bulundurduğumuzda.