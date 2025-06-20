ABD basını Erdoğan'ın "Kimse bize efelenemez" sözlerine dikkat çekti! Savunma sanayideki yerli üretime vurgu yapıldı

Türkiye, İsrail-İran gerilimi nedeniyle orta ve uzun menzilli füze stoklarını artırma kararı alarak savunma kapasitesini güçlendiriyor. The Washington Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kimsenin bize efelenemeyeceği bir savunma gücüne ulaşacağız" sözlerine yer verirken, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli üretim başarısına dikkat çekti.

İsrail ile İran arasındaki savaş giderek tırmanırken, The Washington Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgedeki gelişmeler karşısında verdiği güçlü mesajlara dikkat çekti.

Haberde, Erdoğan’ın bu hafta yaptığı açıklamada, “Son gelişmeler ışığında, caydırıcılığı sağlayacak düzeyde orta ve uzun menzilli füze stoklarımızı artıracak üretim planları yapıyoruz” sözlerine özel olarak yer verildi.

"EFELENMEYE DAHİ CESARET EDEMEYECEKLER" SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Erdoğan, bu sözleriyle Türkiye’nin savunma kapasitesini hızla güçlendirme kararlılığını vurgulamıştı.

The Washington Times, Erdoğan’ın şu ifadelerine de dikkat çekti:

İnşallah çok uzak olmayan bir gelecekte, kimsenin bize karşı efelenemeyeceği dahi cesaret edemeyeceği bir savunma gücüne ulaşacağız.

Gazete, Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı telefon görüşmesine de değinerek, İran’ın nükleer meselesinin yalnızca müzakereler yoluyla çözülebileceğini söylediğini aktardı.

SAVUNMA SANAYİYE VURGU YAPILDI

Washington Times, Erdoğan’ın savunma sanayisindeki yerli üretim vurgusuna da dikkat çekerek, Türkiye’nin İHA’lar, savaş uçakları, zırhlı araçlar ve donanma gemilerinde kaydettiği ilerlemelere işaret etti.

Savunma analistlerinin görüşlerine de yer veren gazete, Türkiye’nin NATO’daki en büyük ikinci kara ordusuna sahip olmasına rağmen hava gücü ve hava savunmasında daha zayıf olduğuna dikkat çekti. İsrail-İran savaşıyla birlikte bölgedeki ülkelerin hava üstünlüğüne daha fazla önem vermeye başladığı ifade edildi.