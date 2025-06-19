Kevgire dönmüştü... Demir Kubbe'de büyük ayrımcılık! Füzeler sadece onları koruyor

İran'ın balistik füze saldırısı altındaki İsrail'de büyük bir skandal ortaya çıktı. İsrailli bir siyasetçi, Demir Kubbe savunmasında Yahudiler ile Filistin asıllı Arapların oturduğu alanlarda büyük fark olduğunu söyledi.

İsrail'in 13 Haziran'da nükleer tesisler başta olmak üzere birçok kritik noktaya yaptığı saldırılarla başlayan savaş 7. gününde sürüyor. İran bugüne kadar İsrail'in saldırılarına balistik füzelerle yaptığı misillemelerle karşılık verdi. Bu saldırılarda Mossad başta olmak üzere birçok önemli nokta vuruldu.

İran'ın saldırıları karşısında şaşkına dönen Demir Kubbe hava savunma sisteminde büyük bir ayrımcılık olduğu ortaya çıktı.

İsrailli muhalif siyasetçi Yair Golan, ülkede Filistin asıllı Araplar ile İsraillilerin yaşadığı bölgeler arasında hava savunma altyapısında büyük farklar olduğunu ve Filistin asıllı İsrail vatandaşlarının İran'ın misilleme saldırıları karşısında savunmasız bırakıldığını söyledi.

DEMİR KUBBE'DE BÜYÜK ADALETSİZLİK VAR

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisi dışındaki Demokratlar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan, Filistin asıllı Arap nüfusun yoğun yaşadığı kuzeydeki Nasıra kenti ve civarındaki yerleşimleri ziyaret etti.

Golan, İsrail yönetiminin Filistin asıllı Arapların yoğun olarak yaşadığı bölgelerin hava savunma altyapısını yeterli ölçüde güçlendirmediği eleştirisinde bulunarak "(Filistin asıllı) Arap toplumunun savunmasında hala büyük boşluklar var." dedi.

İSRAİLLİ SİYASETÇİDEN İHMALE SON VERİN ÇAĞRISI

İç Cephe Komutanlığı görevini yürüttüğü dönemde devlet bütçesinden sivilleri korumak için yılda bir milyar şekel (290 milyon dolar) ayırılmasını önerdiğini belirten Golan, söz konusu bütçeyle her yıl yaklaşık 10 bin ilave sığınak yapılabileceğini vurguladı.

Golan, Filistin asıllı vatandaşlara yönelik "ihmale bir an önce son verilmesi" gerektiğini vurguladı.

HALKA AÇIK SIĞINMA ALANLARI YOK

Filistin asıllı İsrail Meclisi (Knesset) üyesi Ayman Odeh ise Arapların yoğun yaşadığı Tamra'ya cumartesi isabet eden İran füzeleri nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak kentin hiçbir noktasında halka açık sığınma alanının bulunmadığını vurgulamıştı.

Odeh, kent sakinlerinin yalnızca yüzde 40'ının sığınaklara erişimi olduğunu söylemişti.

İsrail Demokrasi Enstitüsü’nün geçen yıl yayımlanan raporu, İsrail yönetiminin Filistin asıllı Arapların yoğun yaşadığı kentlerde ortak sığınma alanları inşa etmediğini ortaya koymuştu.