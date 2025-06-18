Savaşların kritik teknolojisi: Hipersonik füzeler Demir Kubbe'yi deldi geçti!

İran’ın ilk defa kullandığı ‘Fettah’ serisi hipersonik füzelerini İsrail’in ‘Demir Kubbe’ sistemi durdurmakta yetersiz kalırken, ses hızının beş katından fazla hızlara ulaşabilen bu silahlar kabiliyetleriyle dikkat çekiyor.

Saatte 6 bin 100 kilometreden fazla hızlarda hareket eden ve uçuş sırasında yön değiştirebilen hipersonik füzeler, kara, deniz veya havadan fırlatılıyor. Genellikle balistik füzelere göre daha alçaktan uçuyorlar, bu da onları uzun mesafelerden izlemeyi zorlaştırıyor. Savaşların kritik teknolojisi hipersonik füzeler dünyada sayılı ülkelerde bulunuyor. İşte o ülkeler:

RUSYA, Avangard: Nükleer kapasiteli hipersonik süzülme aracı, 2019’a operasyonel hâle geldi. Rusya’nın büyük kozu olarak gösteriliyor. Kinjal: Hava platformlarından fırlatılan hipersonik balistik füze.

Zirkon (3M22 Zircon): Gemi tabanlı hipersonik seyir füzesi, 7 Mach hıza ulaşabiliyor.

ÇİN, DF-17: Hipersonik süzülme aracı, 2017’de başarılı testler yaptı.

ABD, hipersonik füze geliştirme programlarına yoğun yatırım yapmaktadır, ancak henüz operasyonel bir sistem açıklanmamıştır.

İRAN, Fettah-1 ve Fettah-2: İran, 2023’te hipersonik füze geliştirdiğini duyurdu. Fettah füzeleri, 1.400 kilometre menzile ve 13-15 Mach hıza sahip olduğu iddia ediliyor. Ayrıca 2.000 kilometre menzile sahip ve 1.500 kg savaş başlığı taşıyabilen Hürremşehr-4 hem taktik hem de stratejik bir füze olarak değerlendiliyor.

TAYFUN, HİPERSONİK SEVİYESİNE ULAŞIYOR

Türkiye, Fransa, Hindistan, Avustralya, Japonya ve Almanya ise hipersonik füze teknolojisi üzerinde çalışıyor. TÜBİTAK SAGE, RamJet ve ScramJet motorlarını geliştirirken Göktuğ Projesi ile 3-4 Mach hızlara ulaşıldığı belirtildi.