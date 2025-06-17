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Hipersonik füze hızı ne kadar? Tetiklendiği anda hedefte!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hipersonik füze hızı ne kadar? Tetiklendiği anda hedefte!
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İsrail-İran savaşıyla hipersonik füzeler gündeme geldi. Ses hızının en az 5 katı hızla hareket eden ve yüksek manevra yapabilen hipersonik füzeler mevcut hava savunma sistemlerini etkisiz kılmasıyla da dikkat çekiyor.

Orta Doğu’da artan gerilim ve İran’ın İsrail’e başlattığı füze saldırıları hipersonik füzeleri dünya gündemine taşıdı. Rusya, Çin ve ABD’de bulunan hipersonik füzeler, hem askeri üstünlük hem de jeopolitik dengelerin yeniden şekillenmesi açısından kritik rol oynuyor.

Hipersonik füze hızı ne kadar? Tetiklendiği anda hedefte! - 1. Resim

HİPERSONİK FÜZE HIZI NE KADAR?

Sesten 5 kat daha hızlı hareket eden hipersonik füzeler, Mach 5 (yaklaşık 6.125 km/saat) ile Mach 27 (yaklaşık 33.075 km/saat) arasında hızlara ulaşabiliyor. Rusya’nın Avangard ve Kinzhal füzesi Mach 27, İran’ın Fettah-2 füzesi ara uçuşta Mach 15, terminal aşamada Mach 5 hızlara çıkabiliyor.

Hipersonik füze hızı ne kadar? Tetiklendiği anda hedefte! - 2. Resim

HİPERSONİK FÜZE MALİYETİ NE KADAR?

Yüksek manevra kabiliyetine sahip hipersonik füzelerin maliyetinin oldukça yüksek olduğu açıklanmıştı. Japonya’nın hipersonik füze programı için 57 milyon dolar bütçe ayırdığı bilinirken ABD’nin Conventional Prompt Strike (CPS) gibi projeleri milyarlarca dolarlık yatırımlar gerektiriyor.

Hipersonik füzenin üretim maliyeti, kullanılan teknolojiye ve yük kapasitesine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Geleneksel balistik füzelere kıyasla hipersonik füzelerde ileri teknoloji malzemeleri ve motor sistemleri kullanılması maliyeti artıran faktörler arasında yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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