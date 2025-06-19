Bakan Uraloğlu duyurdu: Savaş bitene kadar 4 ülkeye uçuş yok

Bakan Uraloğlu, İsrail'in İran'a saldırılarını değerlendirdiği konuşmasında "Türk bayraklı ya da Türk sahipli gemiler için gerekli takip yapılıyor. Şu an için ciddi bir risk yok" dedi. Öte yandan Bakan, çatışma devam ettikçe kapatılan hava sahalarının açılmayacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,TÜRKSAT tarafından düzenlenen, forumda gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bölgedeki hava sahalarının durumuna ilişkin konuşan Bakan Uraloğlu, İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e seferlerin savaşa bitene kadar başlamayacağını söyledi.

ULAŞIM MISIR ÜZERİNDEN

Uraloğlu, sivil havacılık anlamında Türkiye'nin daha çok Mısır üzerinden bölgedeki ülkelere ulaşım sağladığına işaret ederek, süreci takip ettiklerini ve gelişen durumlara göre tedbirlerin alındığını söyledi.

Söz konusu hava sahalarından yapılan uçuşlarda sefer sürelerinin uzadığına dikkati çeken Uraloğlu, "O bölgelere gidecek insanların gitme istekleri azaldı. Seferler duruma göre azaltılıyor ama talep edilen istekler karşılanıyor. Güvenli koridorlardan uçuşlar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

DENİZLERDE SICAK ÇATIŞMA YOK

Uraloğlu, denizlerde şu an için sıcak çatışmanın söz konusu olmadığını belirterek, "Türk bayraklı ya da Türk sahipli gemiler için gerekli takip yapılıyor. Şu an için ciddi bir risk yok. Gelişen durumlarda bilgilendirme yapılarak önlem alınmasını sağlayacak durumdayız" değerlendirmesinde bulundu.