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Siyonist İsrail'in baş destekçisi Almanya'dan 5 haftada 4 milyon avroluk ihracat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Siyonist İsrail&#039;in baş destekçisi Almanya&#039;dan 5 haftada 4 milyon avroluk ihracat
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Almanya’da 6 Mayıs’ta Friedrich Merz başbakanlığında kurulan koalisyon hükümetinin görevdeki ilk 5 haftasında İsrail’e 3,986 milyon euroluk silah ihracatına onay verdiği bildirildi.

Yeni Alman hükümetinin İsrail’e silah ihracat onayını içeren ilk rakamlar, Ekonomi Bakanlığının, Alman Federal Meclisinin Sol Partili üyesi Desiree Becker'in soru önergesine verdiği cevapta ortaya çıktı.

İSRAİL’E 4 MİLYONLUK SİLAH İHRACATI GERÇEKLEŞTİ

Buna göre Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD)'nin oluşturduğu yeni federal hükümet, görev süresinin ilk 5 haftasını kapsayan 7 Mayıs-10 Haziran 2025 tarihleri arasında İsrail'e 3,986 milyon euro değerinde silah tedarik edilmesine izin verdi.

Siyonist İsrail'in baş destekçisi Almanya'dan 5 haftada 4 milyon avroluk ihracat - 1. Resim

''İNSANİ BİR SKANDAL'' OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Soru önergesinin sahibi Sol Parti Milletvekili Desiree Becker, Alman hükümetinin "sürekli tırmanan bir savaş" ortasında yaklaşık 4 milyon euro değerinde silah ihracatını onaylamasını "güvenlik politikası açısından sorumsuz ve insani bir skandal" olarak nitelendirdi.

Becker, silah ihracatına harcanan bu paranın Gazze Şeridi'ne "ilaç ve yiyecek" ulaştırmak için kullanılabileceğini vurguladı.

ALMANYA, İSRAİL’İN EN BÜYÜK SİLAH TEDARİKÇİLERİNDEN BİRİ

Almanya Ekonomi Bakanlığının 2 Haziran verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde İsrail'e verilen silah ihracat izinlerinin toplam değeri 27 milyon 973 bin euro oldu. Bakanlık verilerine göre, İsrail 2025 yılı Ocak-Mart döneminde Alman hükümetinin en fazla silah satışına onay verdiği ülkeler listesinde 10'uncu sırada yer aldı.

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre Almanya, 7 Ekim 2023 tarihinden 13 Mayıs 2025 tarihe kadar ise İsrail’e silah, mühimmat, radar ve zırhlı araç parçalarını içeren 485 milyon euroluk ihracata onay verdi. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verisine göre de Almanya 2023-2024'te İsrail'in toplam dış silah alımlarının yüzde 40'ını karşıladı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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