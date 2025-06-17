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Altay, Korkut, Samur, Kirpi... Bakan Uraloğlu duyurdu: Hepsini taşıyacak yerli araç devreye giriyor!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Altay, Korkut, Samur, Kirpi... Bakan Uraloğlu duyurdu: Hepsini taşıyacak yerli araç devreye giriyor!
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bakan Uraloğlu, UAIS tipi askeri araç taşıma vagonlarının üretiminde sona gelindiğini duyurdu. Aracın özelliklerini tek tek sayan Uraloğlu, "Vagonlarımız, tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılarak yüzde 95 yerlilik oranıyla üretildi" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,2025-2026 üretim programı kapsamında imal edilecek 100 UAIS tipi vagonun Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ envanterinde yer alacağını ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile sivil taşımacılığa hizmet edeceğini belirtti.

UAIS tipi askeri araç taşıma vagonlarının imalatında sona geldiklerine işaret eden Uraloğlu, "Vagonlarımız, tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılarak yüzde 95 yerlilik oranıyla üretildi. Altay tankı başta olmak üzere, Korkut, Samur, Kirpi, TOMA ve zırhlı personel taşıyıcı araçlarını taşıyacak" ifadesini kullandı.

ÖZELLİKLERİ GÖZ KAMAŞTIRDI!

Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın, TSK envanterinde bulunan ve kara yolunda taşınması zor olan paletli, lastik tekerli ve diğer özel araçların demir yolu ile taşınmasında kullanılmak üzere 2023'te projelendirme çalışmasına başladığını anımsattı.

TSK'nın zırhlı araçlarını taşıyacak vagonların, 22 ton dara ağırlığında, 14,5 metre uzunluğunda ve 68 ton yük taşıma kapasitesine sahip olarak tasarlandığına dikkati çeken Uraloğlu, "Vagonlarımız saatte 100 kilometre hız yapabilecek özellikte." değerlendirmesinde bulundu.

104'ÜN 78'İNİ TAŞIYABİLECEK

Uraloğlu, UAIS tipi askeri araç taşıma vagonu ile TSK envanterinde bulunan 104 askeri araçtan 78'inin taşınabilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

UAIS tipi vagonların aynı zamanda Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyduğu hizmetler dışında, sivil taşımacılık alanında, konteynerleri taşıyacak şekilde projelendirildiğini bildiren Uraloğlu, "Avrupa Karşılıklı İşletilebilirlik Şartları (TSI Sertifikası) kapsamında sertifikaya sahip vagonlar, Avrupa demir yollarında da çalıştırılabilecek." bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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