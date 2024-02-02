Orta Koridor için kombine adım! Küresel ticarete Türk damgası

Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkeler arasındaki uluslararası kombine yük taşımacılığında yeni bir dönem başlıyor.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Türkiye’nin öncülük ettiği Hazar Geçişli Orta Koridor Girişimi, TDT bünyesinde hayata geçirilecek.

Orta Koridor, Türkiye’den başlayarak, demiryolu ve karayolu bağlantılarıyla sırasıyla Gürcistan, Azerbaycan ve Hazar Denizi’ne, buradan da Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan veya Kazakistan güzergâhını takip ederek Çin’e uzanıyor.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK

TDT üyeleri arasında ulaştırma alanında ilişkilerin geliştirilmesi için imzalanan uluslararası kombine yük taşımacılığı anlaşması, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilerek, Meclis Genel Kuruluna sevk edildi. Anlaşmanın kabul ile Türkiye’nin 100 milyar dolara varan altyapı projeleri ile güçlendirilen ticari yük taşımacılığında da yeni bir dönem başlayacak.

Meclis gündemine alınan anlaşmanın kabulü ile 3 Kasım 2023’te Astana Zirvesi’nde imzalanan ortak eylem planı da hayata geçirilecek. Anlaşma, Türkiye’nin ulaştırma ağının güçlendirilmesi için de büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, son 15 yılda, toplamda 100 milyar dolara varan projelerin küresel ölçekte de meyvesi alınacak.

Anlaşma ile hem bölgesel hem küresel ulaştırmanın güçlenmesi sağlanacak hem de çok modlu ulaştırma koridorlarının geliştirilmesine zemin hazırlanacak.