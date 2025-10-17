'Bayğaralar' çetesine dev operasyon! 54 ayrı suç, 96 tutuklama...

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bayğaralar' olarak bilinen çeteyi 10 ay önce teknik ve fiziki takibe aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda örgüt üyelerinin kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma, silahlı tehdit, mala zarar verme, genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması, 6136 sayılı kanuna muhalefet, nitelikli yağma, haraç ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçları başta olmak üzere 54 ayrı olay gerçekleştirdikleri tespit edildi.

10 İLDE 130 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bunun üzerine 13 Ekim'de Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Trabzon, Kocaeli, Bitlis, Kilis ve Van'da 403 adrese 800 ekip 2 bin polis ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 106 şüpheli ilk gün yakalandı. Devam eden operasyonlarla sayı 130'a yükseldi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama çalışmalarında 4 adet el yapımı patlayıcı, 27 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet AK-47 tüfeği, 2 adet otomatik tabanca, 38 bin 915 uyuşturucu hap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

96 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemleri dün tamamlanan 130 şüpheli adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sevk sırasında helikopterlerle havadan gözetim yapıldı. Dün başlayan ve bugüne kadar devam eden adliyedeki ifade işlemi tamamlandı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 96'sı tutuklandı. 31'i adli kontrol şartıyla, 3 kişi ise savcılıktan serbest kaldı.

Çete lideri olduğu ileri sürülen Ramazan Bayğara'nın ise Yunanistan'da tutuklu olduğu öğrenildi.