Mersin'de dilencilik yapan kadın yarım saatte 1032 lira topladı
Mersin'de zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenci bir kadının üzerinden, yarım saatte topladığı 1032 lira çıktı. Paraya el konulurken dilenciye ise cezai işlem uygulandı.
Mersin'de 32 yaşındaki dilenci bir kadın, esnaf ve kahvehaneleri dolaşarak para toplarken zabıta ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, çevrede dilencilik yaptığı belirlenen G.K.'yı takibe aldı.
YARIM SAATTE 1032 LİRA TOPLADI
Zabıta tarafından kısa sürede yakalanan dilenci kadının, yarım saat içerisinde vatandaşlardan topladığı paranın 1032 lira olduğu tespit edildi.
KESİLEN CEZA 1406 LİRA
Zabıta ekipleri, G.K. hakkında 'Kabahatler Kanunu' kapsamında işlem yaparak 1406 lira idari para cezası uyguladı. Toplanan paraya da tutanakla el konuldu.
