Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Mersin'de dilencilik yapan kadın yarım saatte 1032 lira topladı

Mersin'de dilencilik yapan kadın yarım saatte 1032 lira topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mersin&#039;de dilencilik yapan kadın yarım saatte 1032 lira topladı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenci bir kadının üzerinden, yarım saatte topladığı 1032 lira çıktı. Paraya el konulurken dilenciye ise cezai işlem uygulandı.

Mersin'de 32 yaşındaki dilenci bir kadın, esnaf ve kahvehaneleri dolaşarak para toplarken zabıta ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, çevrede dilencilik yaptığı belirlenen G.K.'yı takibe aldı.

YARIM SAATTE 1032 LİRA TOPLADI

Zabıta tarafından kısa sürede yakalanan dilenci kadının, yarım saat içerisinde vatandaşlardan topladığı paranın 1032 lira olduğu tespit edildi.

Mersin'de dilencilik yapan kadın yarım saatte 1032 lira topladı - 1. Resim

KESİLEN CEZA 1406 LİRA

Zabıta ekipleri, G.K. hakkında 'Kabahatler Kanunu' kapsamında işlem yaparak 1406 lira idari para cezası uyguladı. Toplanan paraya da tutanakla el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

17 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne? İşte açıklanan son veriler...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sokak ortasında vurulmuştu! Üç çocuk annesi Suzan Elik’ten acı haber… - 3. SayfaSokak ortasında vurulmuştu! Üç çocuk annesi Suzan Elik’ten acı haber…Şanlıurfa'da 1 ton bozuk ve kokmuş et ele geçirildi! Lokantalara satılacaktı - 3. Sayfa1 ton bozuk ve kokmuş et ele geçirildi!Röntgen teknisyeni Yücehan Özkan’dan acı haber… 110 günlük mücadelesi son buldu - 3. SayfaRöntgen teknisyeni Yücehan Özkan’dan acı haber… 110 günlük mücadelesi son bulduGörüntüler yürekleri sızlatmıştı! Markette çocuğunu tekmeleyen baba "Pişmanım" dedi - 3. SayfaGözaltına alınan babadan "pes" dedirten ifadeÇorum'da arkadaşına dehşet dolu anlar yaşattı! Kılıçla rehin alıp tehditler yağdırdı - 3. SayfaArkadaşını evine çağırıp kılıçla saldırdıMersin'de dehşet, 2 ölü var! Ekmek almak için çıkmışlardı, her satırı korkunç - 3. Sayfa2 kuzene kurşun yağdırıp intihar etti
Sonraki Haber Yükleniyor...