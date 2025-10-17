Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Röntgen teknisyeni Yücehan Özkan'dan acı haber… 110 günlük mücadelesi son buldu

Röntgen teknisyeni Yücehan Özkan’dan acı haber… 110 günlük mücadelesi son buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Röntgen teknisyeni Yücehan Özkan’dan acı haber… 110 günlük mücadelesi son buldu
3. Sayfa Haberleri

Kütahya’da motosiklet kazası geçiren ve 110 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 27 yaşındaki röntgen teknisyeni Yücehan Özkan, hayatını kaybetti.

İnegöl Devlet Hastanesinde röntgen teknisyeni olarak çalışan Yücehan Özkan (27), 1 Temmuz 2025 Salı günü Kütahya'daki arkadaşını görmek için İnegöl'den motosikletiyle yola çıktı. Kütahya-Bozüyük yolu yakınında seyir halindeyken Eğnegazi köyü mevkiinde virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaçlık alana uçtu. 

AĞIR YARALIYKEN ARKADAŞLARI BULMUŞTU

Kaza sonucu ağır yaralanan genç, bilincini kaybettiği için kimseye haber veremedi. Genç teknisyenden uzun süre haber alamayan İnegöl Devlet Hastanesindeki çalışma arkadaşları durumdan şüphelenerek özel araçlarıyla Özkan'ın, gittiği güzergahta arama yaptılar. Eğnegazi köyü civarında yol üzerindeki ağaç dallarının kırık olduğunu fark eden arkadaşları yaralı genci buldu. 

Röntgen teknisyeni Yücehan Özkan’dan acı haber… 110 günlük mücadelesi son buldu - 1. Resim

3,5 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Kazanın ardından yaklaşık 26 saat sonra bulunan genç teknisyene ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Özkan, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı genç, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Genç teknisyen 3,5 aydır tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Röntgen teknisyeni Yücehan Özkan’dan acı haber… 110 günlük mücadelesi son buldu - 2. Resim

Genç teknisyenin ölümü sevenlerini, meslektaşları ve ailesini hüzne boğdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD ordusunda dikkat çeken karar! Alvin Holsey görevi bırakıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
