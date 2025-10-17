Röntgen teknisyeni Yücehan Özkan’dan acı haber… 110 günlük mücadelesi son buldu

İnegöl Devlet Hastanesinde röntgen teknisyeni olarak çalışan Yücehan Özkan (27), 1 Temmuz 2025 Salı günü Kütahya'daki arkadaşını görmek için İnegöl'den motosikletiyle yola çıktı. Kütahya-Bozüyük yolu yakınında seyir halindeyken Eğnegazi köyü mevkiinde virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaçlık alana uçtu.

AĞIR YARALIYKEN ARKADAŞLARI BULMUŞTU

Kaza sonucu ağır yaralanan genç, bilincini kaybettiği için kimseye haber veremedi. Genç teknisyenden uzun süre haber alamayan İnegöl Devlet Hastanesindeki çalışma arkadaşları durumdan şüphelenerek özel araçlarıyla Özkan'ın, gittiği güzergahta arama yaptılar. Eğnegazi köyü civarında yol üzerindeki ağaç dallarının kırık olduğunu fark eden arkadaşları yaralı genci buldu.

3,5 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Kazanın ardından yaklaşık 26 saat sonra bulunan genç teknisyene ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Özkan, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı genç, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Genç teknisyen 3,5 aydır tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Genç teknisyenin ölümü sevenlerini, meslektaşları ve ailesini hüzne boğdu.