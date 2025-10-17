Yozgat'ta korkunç kaza! Direğe çarpan araç ikiye bölündü, sürücü öldü
Yozgat'ta seyir halindeki aracının hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Feci kazada ikiye bölünen araç genç adamın sonu oldu.
Yozgat'ta direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. A.G. (36) yönetimindeki 07 EGB 21 plakalı otomobil, Yozgat-Kırıkkale yolu Sarıhacılı mevkisinde aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle araç ikiye bölündü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü A.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
