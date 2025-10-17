Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yozgat'ta korkunç kaza! Direğe çarpan araç ikiye bölündü, sürücü öldü

Yozgat'ta korkunç kaza! Direğe çarpan araç ikiye bölündü, sürücü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yozgat'ta korkunç kaza! Direğe çarpan araç ikiye bölündü, sürücü öldü
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yozgat'ta seyir halindeki aracının hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Feci kazada ikiye bölünen araç genç adamın sonu oldu.

Yozgat'ta direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. A.G. (36) yönetimindeki 07 EGB 21 plakalı otomobil, Yozgat-Kırıkkale yolu Sarıhacılı mevkisinde aydınlatma direğine çarptı.

Yozgat'ta korkunç kaza! Direğe çarpan araç ikiye bölündü, sürücü öldü - 1. Resim

Çarpmanın şiddetiyle araç ikiye bölündü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Yozgat'ta korkunç kaza! Direğe çarpan araç ikiye bölündü, sürücü öldü - 2. Resim

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü A.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

