Ankara'dan Gazze'ye 81 kişilik özel ekip! Türkiye ateşkesi korumayı hedefliyor

Gazze’deki ateşkesi bozmak için uğraşan İsrail, bu sefer de enkaz altındaki rehineleri bahane etti. Tel Aviv “Hamas bütün cenazeleri bize teslim etmedi” diyerek tehditler savurdu. Hamas ise 28 ölü esirden 10’unun cesedinin verildiğini belirterek, “Diğerleri İsrail’in bombardımanı sonucu yıkılan binaların enkazı altında. Çıkarmak için özel ekipman gerekiyor” dedi.

Bu konuyla ilgili konuşan ABD Başkanı Donald Trump, “Hayatta olan bütün rehineler geri döndü. Bazı cenazeler ise enkaz altında bulunuyor. Hamas onları çıkarmak için gerçekten uğraşıyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca Trump’ın danışmanı, Ankara’nın deprem kurtarma çalışmalarında uzmanlaşmış 81 kişilik ekibi Gazze’ye göndermeyi teklif ettiğini bildirdi. Bu ekibin bölgeye götürüleceğini söyleyen danışman, Filistinlilerden de para ödülü karşılığı cenazelerin bulunmasına yardımcı olmalarını istemeyi planladıklarını aktardı.

REFAH PAZAR GÜNÜ AÇILIYOR

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, Refah Sınır Kapısı’nın muhtemelen pazar günü açılacağını duyurdu. Sa’ar, gerekli bütün hazırlıkların yapıldığını dile getirdi.