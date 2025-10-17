Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Ankara'dan Gazze'ye 81 kişilik özel ekip! Türkiye ateşkesi korumayı hedefliyor

Ankara'dan Gazze'ye 81 kişilik özel ekip! Türkiye ateşkesi korumayı hedefliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ankara&#039;dan Gazze&#039;ye 81 kişilik özel ekip! Türkiye ateşkesi korumayı hedefliyor
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hamas, hayattaki rehinelerin tamamını verdi. Ölü 28 rehineden 10’unun cesedi teslim edildi, kalanların ise enkaz altında olduğu açıklandı. İsrail “Cenazeler teslim edilmezse ateşkes bozulur” diye tehdit etti. Ankara’nın, enkazdaki aramalar için uzman bir ekip gönderebileceği belirtildi.

Gazze’deki ateşkesi bozmak için uğraşan İsrail, bu sefer de enkaz altındaki rehineleri bahane etti. Tel Aviv “Hamas bütün cenazeleri bize teslim etmedi” diyerek tehditler savurdu. Hamas ise 28 ölü esirden 10’unun cesedinin verildiğini belirterek, “Diğerleri İsrail’in bombardımanı sonucu yıkılan binaların enkazı altında. Çıkarmak için özel ekipman gerekiyor” dedi.

Bu konuyla ilgili konuşan ABD Başkanı Donald Trump, “Hayatta olan bütün rehineler geri döndü. Bazı cenazeler ise enkaz altında bulunuyor. Hamas onları çıkarmak için gerçekten uğraşıyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca Trump’ın danışmanı, Ankara’nın deprem kurtarma çalışmalarında uzmanlaşmış 81 kişilik ekibi Gazze’ye göndermeyi teklif ettiğini bildirdi. Bu ekibin bölgeye götürüleceğini söyleyen danışman, Filistinlilerden de para ödülü karşılığı cenazelerin bulunmasına yardımcı olmalarını istemeyi planladıklarını aktardı.

REFAH PAZAR GÜNÜ AÇILIYOR

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, Refah Sınır Kapısı’nın muhtemelen pazar günü açılacağını duyurdu. Sa’ar, gerekli bütün hazırlıkların yapıldığını dile getirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump'ın eski danışmanı John Bolton'a 18 suçlama!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump'ın eski danışmanı John Bolton'a 18 suçlama! - DünyaJohn Bolton'a 18 suçlama!Hükümet kapanması nedeniyle 46 bin ABD askerinin maaşı ödenemeyebilir! - Dünya46 bin ABD askerinin maaşı ödenemeyebilir!İsrail ateşkesi yine ihlal etti! Lübnan’a ağır hava saldırısı - Dünyaİsrail'den Lübnan’a hava saldırısıKomşuda çalışma saatlerinde radikal değişiklik: Haftada 4 gün, günlük 13 saat! - DünyaHaftada 4 gün, günlük 13 saat!Eski başbakanın cenazesinde olaylar çıktı: En az 4 kişi öldü! - DünyaEski başbakanın cenazesinde olaylar çıktıPakistan’dan Afganistan’a net mesaj: Müzakereye hazırız ama şartlarımız var! - DünyaPakistan’dan Afganistan’a net mesaj: Müzakereye hazırız ama şartlarımız var!
Sonraki Haber Yükleniyor...