Alman Dışişleri Bakanı Eurofighter için Türkiye'ye geliyor! Son gelişmeler masaya yatırılacak

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Almanya, Türkiye’nin talep ettiği 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satışı konusunda “müzakereye hazır” olduğunu bildirdi. Kritik satış görüşmeleri için Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul bugün Türkiye’ye gelecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Alman mevkidaşının görüşmesinde ana gündem, Avrupa Güvenlik Eylem Programı (SAFE) mekanizması ve Eurofighter uçaklarının tedariki olacak. Türkiye’nin Avrupa’da oluşturulacak güvenlik stratejilerinin NATO şemsiyesi altında eş güdüm hâlinde yürütülmesine verdiği önemi vurgulayacak olan Fidan, savunma sanayi alanındaki ikili ortak çalışma konularına ve AB SAFE mekanizması kapsamındaki muhtemel iş birliği imkânlarına değinecek.

İki bakanın gündemindeki savunmayı ilgilendiren diğer konu Eurofighter Typhoon uçaklarının tedarik edilmesi olacak. Geçtiğimiz temmuz ayında Almanya, Türkiye’nin 40 adet Eurofighter savaş uçağı için yaptığı ön talebi onaylamıştı. Uçakların tedariki konusunda yıl sonuna kadar sözleşmenin imzalanması bekleniyor. İki bakanın görüşmesinde bu konudaki son gelişmeler masaya yatırılacak.

Diplomatik kaynaklara göre, görüşmede Fidan’ın Ankara ile Berlin arasında üst düzey istişare ve diyalog mekanizmalarının devamlılığının sağlanması ve gelişen ikili ekonomik, ticari ilişkilerden duyulan memnuniyeti dile getirmesi öngörülüyor. Fidan’ın gündeminde AB ilişkileri ile Ankara’nın Gazze’deki ateşkes anlaşması da olacak.