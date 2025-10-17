“Yiğit’i bisikletine sabotaj öldürdü!” İki arkadaşı olay günü 200 TL’sini gasbetmiş

GAMZE ERDOĞAN ANKARA - Ankara Keçiören’de bisikletiyle 8 metre yüksekliğindeki duvardan düşerek hayatını kaybeden Yiğit Cem Altınok’un (11) annesi Nazlıcan Aygün, oğlunun iki arkadaşını, ailelerini, olay yeriyle ilgili müteahhit ile belediyeden şikayetçi oldu. Gülhane Ortaokulu’nda 5’inci sınıf öğrencisi oğlunun 2 Temmuz’da kaza geçirdiğini ve 4 Temmuz’da hayatını kaybettiğini belirten Aygün, Yiğit Cem’in bisikletinin fren sisteminin arkadaşları K.U.Ç. (11) ve E.T.Ş. (12) tarafından bilinçli şekilde bozulduğunu savundu.

Gazetemize konuşan anne Aygün olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüsüyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aygün, “Oğlum iki bina arasındaki garaj ve otopark girişinde düşmüştü, garajın eğimi çok yüksek, demirler kısa ve kusurluydu. Kamera görüntülerinde bisikletin frenlerinin çekildiği net bir şekilde görülüyor. Bu çocuklar oğlumun parasını daha önce de çalmış, olay günü oğlumun 200 TL parasını almışlar. Oğlum belki de 200 TL için öldürüldü. Oğlum ölmedi, öldürüldü. Hem çocuklardan ve ailelerinden hem de müteahhit ve belediye yönetiminden şikayetçi olduk. Binanın bazı bölümlerinin izni yokmuş, bu sebeple belediyeyi de şikayet ettik” dedi.

Aygün, dosyaya yeni şahit ifadelerinin eklenebileceğini ifade ederek, “Şu anda savcı, dosyayı bize iletilen kamera görüntüleri ve ifadeler doğrultusunda inceliyor. Tanık ifadeleri alınmış olsa da olayda beş kişi vardı ve bütün tanıkların ifadeleri henüz alınmadı. Biz olayı bu şekilde bilmediğimiz için bazı yanlış ifadelerin verildiğini fark ettik. Oğlumun yoğun bakım sürecinde bir yönetici kendisine ait bir kamera kaydını izlemiş, ancak sonrasında ifadesini değiştirmiş. Bu durum bizim şüphelenmemize yol açtı” diye konuştu.