Arnavutköy gişelerinde feci ölüm! Korkunç kaza kamerada
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy gişelerinde bir otomobil beton bariyere çarparak alev aldı. Sürücü H.D.'nin hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Arnavutköy mevkisinde gişelerdeki beton bariyere çarparak alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Otoyolda Edirne istikametine giden H.D. idaresindeki 34 GER 871 plakalı otomobil, Arnavutköy mevkisindeki Fatih gişelerinde beton bariyere çarparak alev aldı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Türkiye Gazetesi