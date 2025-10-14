Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yolcular raylarda yürüdü, seferler aksadı! İstanbul'da metroda intihar girişimi

Yolcular raylarda yürüdü, seferler aksadı! İstanbul'da metroda intihar girişimi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Aksama nedeniyle araçlardan inen yolcuların raylarda yürümesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, istasyonlar arasında duran araçlardan inen yolcuların raylarda yürümesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Metro hattının Gülsuyu istasyonunda bir kişinin intihar girişiminde bulunması nedeniyle metro seferlerinde aksama meydana geldi.

Yolcular raylarda yürüdü, seferler aksadı! İstanbul'da metroda intihar girişimi - 1. Resim

SEFERLER GECİKMELİ YAPILACAK 

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı Gülsuyu istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Yolcular raylarda yürüdü, seferler aksadı! İstanbul'da metroda intihar girişimi - 2. Resim

Seferlerdeki aksama nedeniyle istasyonlar arasında duran metrolardan inen yolcular, raylar üzerinden en yakın istasyona yürüdü.

Yolcuların raylarda yürüdüğü anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor?Fransa'da sokakları karıştıran emeklilik reformunda geri adım! "O tarihe kadar yaş artışı olmayacak"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gazze'de savaş gerçekten bitti mi? Nur Tuğba Aktay'dan "Masanın sigortası Erdoğan" sözleri - Gündem"Masanın sigortası Erdoğan liderliğindeki Türkiye"“Valiye şemsiye var, gazilere yok” haberini yapan İHA muhabiri gözaltına alındı! - GündemİHA muhabiri gözaltına alındı!Meteoroloji'den uyarı geldi: Kar yağışı şehir merkezlerine iniyor! - GündemKar yağışı şehir merkezlerine iniyor!AK Parti'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'uçak' talimatına ilk yorum: Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi! - Gündem"Cumhurbaşkanımız onunla aynı kareye girmez"Kebap yapıp vatandaşa yedireceklerdi! Şanlıurfa'da 183 kilogram bozulmuş tavuk eti imha edildi - Gündem183 kilogram bozulmuş tavuk eti imha edildiÇorum otogarında 1,5 milyon lira yolsuzluk! Zimmetine para geçiren görevli hakkında suç duyurusu! - GündemZimmetine 1,5 milyon geçiren görevli hakkında suç duyurusu!
Sonraki Haber Yükleniyor...