İstanbul'da feci kaza! Otomobil kamyonetle çarpıştı, yaralılar var

Otoyolun Edirne istikametinde seyreden otomobil, aynı yönde ilerleyen kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Kazada otomobilin sürücüsü ile kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada kamyonet devrilirken, otomobilde büyük çapta hasar oluştu. Bölgede bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

ZİKZAK ÇİZEREK GİDERKEN ÇARPMIŞ!

Öte yandan, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, otomobilin kazadan hemen önce trafikte tehlikeli bir şekilde zikzaklar çizerek ilerlediği görülüyor.