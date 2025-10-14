Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da feci kaza! Otomobil kamyonetle çarpıştı, yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Otomobil kamyonetle çarpıştı, yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kaza, Trafik Kazası, İstanbul, Kuzey Marmara Otoyolu, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sultanbeyli kesiminde meydana gelen kazada otomobilin kamyonete çarpması sonucu can pazarı yaşandı. Adrese çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Otoyolun Edirne istikametinde seyreden otomobil, aynı yönde ilerleyen kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Kazada otomobilin sürücüsü ile kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada kamyonet devrilirken, otomobilde büyük çapta hasar oluştu. Bölgede bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

ZİKZAK ÇİZEREK GİDERKEN ÇARPMIŞ!

Öte yandan, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, otomobilin kazadan hemen önce trafikte tehlikeli bir şekilde zikzaklar çizerek ilerlediği görülüyor.

