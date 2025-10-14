Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gazze'nin sembol ismiydi! İsrail anlaşmaya rağmen Filistinli doktor Ebu Safiyye'yi serbest bırakmadı 

Gazze'nin sembol ismiydi! İsrail anlaşmaya rağmen Filistinli doktor Ebu Safiyye'yi serbest bırakmadı 

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hamas ile İsrail arasındaki 'esir takası ve ateşkes anlaşması' listesinde yer alan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye, anlaşmaya rağmen İsrail tarafından hala alıkonuluyor. ABD basını Tel Aviv'in Safiyye'yi serbest bırakmayı reddettiğini aktardı.

İsrail'in Hamas ile yaptığı "ateşkes anlaşmasında serbest bırakmayı onayladığı" Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin halen özgürlüğüne kavuşamadığı belirtildi.

Ebu Safiyye'nin ailesi tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Filistinli doktorun serbest bırakılma sürecine ilişkin bilgi verildi.

TAKAS LİSTESİNDE OLMASINA RAĞMEN İSRAİL SERBEST BIRAKMADI 

Ebu Safiyye'nin ailesi, Hamas ve İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşmasında, Filistinli doktor Ebu Safiyye'nin "serbest bırakılması onaylananlar listesinde olmasına rağmen henüz özgürlüğüne kavuşamadığını" ifade etti.

İsrail cezaevinde bulunarak serbest bırakılan Filistinlilerden "rahatlayıcı haberler" aldıklarını aktaran aile, Ebu Safiyye'nin "sağlığının ve manevi gücünün iyi durumda olduğunu" kaydetti.

Aile, Ebu Safiyye'nin "serbest bırakılmasına dair detayların doğrulanmadığı" bilgisini verirken, "doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmaktan kaçınılmasını" istedi.

CNN'nin bir Hamas kaynağına dayandırdığı haberinde, İsrail'in, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye ve Ebu Yusuf Neccar Hastanesi Müdürü ve Gazze'deki sahra hastanelerinin yönetiminden sorumlu doktor Mervan el-Hams'ı esir takasında serbest bırakmayı reddettiği kaydedilmişti.

