ABD’nin başkenti Washington’da '2025 Türk Mirası Ayı' ilan edildi

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, Ekim 2025’i “Türk Kültür Mirası Ayı” olarak ilan etti. Washington DC Türk Amerikan Derneği (ATA-DC) tarafından düzenlenen etkinliklerle, Türkiye’nin zengin kültürel mirası, otantik mutfağı, müziği ve sanatı ay boyunca başkentte kutlanacak.

BOWSER: TÜRK VE AMERİKALILAR ARASINDA KÖPRÜ KURULDU

Bowser, imzaladığı bildirgede, Türk Mirası Ayı’nın 13 yıl önce Washington’da iki kültür arasında köprü kurmak amacıyla başlatıldığını belirterek, “Bu süreçte Türk ve Türk olmayan Amerikalılar arasında güçlü dostluklar inşa edildi.” ifadesini kullandı.

İlgili Haber ABD ve Türkiye yeni yol haritası hazırlıyor! 100 milyar dolarlık plan masada

TÜRK KÖKENLİ AMERİKALILAR KENTİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLADI

Bowser, Türk kökenli Amerikalıların Washington DC’de eğitim, kültür, ekonomi ve toplumsal kalkınmada önemli roller üstlendiğini vurguladı.

“Washington DC ile Ankara 2011’den bu yana kardeş şehir ilişkisine sahip. Bu bağ, kültürel ve toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor.” dedi.

KUTLAMALARIN DORUK NOKTASI: 23. TÜRK FESTİVALİ

Yaklaşık 20 bin Türk kökenli Amerikalının yaşadığı Washington ve çevresinde kutlamaların en özel anı, 23. Türk Festivali olacak.

Festival, 19 Ekim 2025 Pazar günü Pennsylvania Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek.