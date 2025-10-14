Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump'tan Gazze açıklaması: İkinci aşama şimdi başlıyor!

Trump'tan Gazze açıklaması: İkinci aşama şimdi başlıyor!

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki ateşkeste ikinci aşamaya geçildiğini belirterek, "Tüm yirmi rehine geri döndü ve durumları elde olabilecek en iyi şekilde. büyük bir yük kalktı, ama iş henüz tamamlanmadı. ölüler söz verildiği gibi geri getirilmedi!" ifadelerini kullandı. Dün Mısır'da yapılan tarihi Gazze Zirvesi'nde ise, bölgede barışı ve yeniden inşayı öngören Şarm el-Şeyh Anlaşması imzalandı.

ABD Başkanı Trump, dün Mısır'da gerçekleşen Gazze Zirvesi sonrası ilk açıklamayı yaptı.

Trump, "20 esir geri döndü. Ancak işimiz henüz bitmedi, ikinci aşama şimdi başlıyor" dedi.

MISIR'DAKİ GAZZE ZİRVESİ

Dünya liderleri Gazze barış anlaşması için Mısır'da bir araya geldi.

20'den fazla liderin katıldığı "Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi"nde ABD, Türkiye, Katar ve Mısır, Gazze'de barış için iyi niyet belgesi imzaladı. ABD Başkanı Trump, törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok iyi dostu olduğunu söyleyip "Hiçbir zaman bizi yüz üstü bırakmadı. En güçlü ordulardan birine sahip" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Şarm el-Şeyh Anlaşması'nı imzaladı.

"YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

Anlaşmanın imzalanmasının ardından konuşan Trump, "Bugün artık dünyada insanlar, umut ettikleri güne ulaşıyorlar. Kimse mümkün olduğunu düşünmüyordu. Cenazelerin getirilmesi için de çalışmalar devam ediyor. Herkesin imkansız dediği şeyi Orta Doğu’da kalıcı barışı inşa ettik. Yıllarca süren savaş sona erdi. İnsanı yardımlar Gazze'ye girdi. Siviller evlerine dönüyor. Yeniden inşa edeceğiz. Herkesten daha iyisini inşa edeceğiz." dedi.

