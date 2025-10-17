Sahiplendiği köpekleri istismar edip katletti! Doktorun cezası belli oldu
Ankara'da sahiplendiği köpekleri istismar ettiği, ardından işkence edip öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan doktor Muhammet Mustafa Duman, 9 yıl 9 ay hapis cezasına mahkûm edildi.
Ankara'da doktor olan Muhammet Mustafa Duman, farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri işkence ederek öldürdüğü iddiasıyla 29 Nisan'da gözaltına alınıp tutuklanmıştı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma Duman hakkında 17,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Davada karar çıktı.
9 YIL 9 AY HAPİS CEZASI
Sahiplendiği köpeklere cinsel istismarda bulunup öldürdüğü iddiasıyla 'müstehcenlik' ve 'birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme' suçlarından yargılanan sanık doktor Muhammet Mustafa Duman, 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
