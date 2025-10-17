Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
17 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne? İşte açıklanan son veriler...

17 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne? İşte açıklanan son veriler...

- Güncelleme:
Haberler

İstanbul baraj doluluk oranları güncel olarak yakından takip ediliyor. İstanbul'a su sağlayan barajların genel doluluk oranları İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. Ekim ayı içerisinde Sonbahar yağmurları yer yer etkili olsa da barajlardaki düşüş devam ediyor. İşte, 17 Ekim güncel baraj doluluk oranları...

İstanbul baraj doluluk oranları vatandaşların radarına girdi. İstanbul'a su sağlayan barajlarda su seviyesi git gide azalıyor. İstanbul'a su sağlayan barajlarda su seviyesi kritik noktalara geldi. 

Kazandere Barajı'nda su seviyesi 2,54'le en düşük doluluk oranına sahip olurken en yüksek doluluk oranına sahip olan baraj 49,43'le Elmalı Barajı kaydedildi. 

İSKİ istatistiklerine göre, 19 Ağustos'taki baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 72,32, 2016'da yüzde 55,63, 2017'de yüzde 65,63, 2018'de yüzde 66,46, 2019'da yüzde 62,52, 2020'de yüzde 51,11, 2021'de yüzde 61,45, 2022'de yüzde 61,13, 2023'te yüzde 32,66, 2024'te yüzde 51,01 ve 2025'te yüzde 45,21 olarak kaydedildi.

İSKİ 17 EKİM BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM NE?

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, barajlardaki genel doluluk oranı % 24,51 olarak açıklandı.

Ömerli 15,66, Darlık 38,4, Elmalı 49,43, Terkos 29,7, Alibey 13,66, Büyükçekmece 29,19, Sazlıdere 26,85, Istrancalar: 29,31, Kazandere 2,54 ve Pabuçdere 9,66 olarak kaydedildi.

