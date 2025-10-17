Lonjada'da açık artırmaya yoğun ilgi: 16 iş yeri alıcı buldu

Emlak Yönetim Hizmetleri A.Ş. güvencesiyle düzenlenen açık artırmada, Adana’nın öne çıkan projelerinden Lonjada’nın ticari ünitelerine yatırımcıların ilgisi yoğundu.

Adana’nın Çukurova ilçesinde yer alan ve yatay mimarisiyle dikkat çeken Lonjada projesinde bulunan AVM konseptli 29 adet iş yeri, açık artırma yöntemiyle satışa sunuldu. Dükkân, mağaza, restoran ve marketlerden oluşan ticari alanlar; Adana, Ankara ve İstanbul’daki salonlarda eş zamanlı olarak ve online katılımla gerçekleştirilen müzayedede yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Müzayede sonucunda, 29 taşınmazdan 16’sı teklif aldı ve yüzde 55,17’lik satış oranı yakalandı. 810 Milyon TL tutarında satış gerçekleştirildi. Bu sonuç, yatırımcıların hem projeye hem de açık artırma modeline duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu.

CAZİP FIRSATLARLA ÖDEME KOLAYLIĞI

Lonjada projesinde yatırımcılara dört farklı ödeme seçeneği sunuldu. Peşin alımlarda %25 indirim avantajı sağlanırken;

Yüzde 30 peşinatla, %20 indirim vade farksız 6 ay taksit,

Yüzde 50 peşinatla, %10 indirim vade farksız 12 ay taksit,

Yüzde 50 peşinatla,18 ay vade farksız taksit seçenekleriyle esnek ödeme kolaylığı sağlandı.

Modern mimarisi, merkezi konumu ve yüksek ticari potansiyeliyle öne çıkan Lonjada, Adana’da yeni bir yaşam ve ticaret merkezi olma yolunda ilerliyor.

Emlak Yönetim Hizmetleri A.Ş., gayrimenkul sektöründe güvenilir, şeffaf ve yenilikçi satış yöntemleriyle yatırımcılara değer kazandırmaya devam ediyor.