Feci kazadan 2 ay sonra sevindiren haber… Oyuncu İbrahim Yıldız taburcu oluyor

Feci olay, 15 Ağustos saat 14.45 sıralarında Kartal Orta Mahalle Nur Sokak’ta meydana gelmişti.

DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA KALMIŞTI

Şiddetli rüzgar nedeniyle yola savrulan plastik tabureyi almaya çalışan İbrahim Yıldız, gövdesinden koparak devrilen ağacın altında kalmış ve ağır yaralanmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncu, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

TABURCU EDİLECEK

27 yaşındaki genç oyuncu, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaklaşık iki aydır süren yaşam mücadelesinin ardından komadan çıktı. Hayati tehlikeyi atlatan Yıldız’ın tedavisine bir süre daha devam edileceği, ardından geçireceği bir dizi ameliyat sonrası taburcu edileceği öğrenildi.

Yıldız, 'Duy Beni' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi yapımlarda rol almıştı.