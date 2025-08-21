Oyuncu İbrahim Yıldız’ın annesi gözyaşlarıyla konuştu: Ben oğlumu ayağından tanıdım

27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız, geçtiğimiz hafta üzücü bir kaza geçirdi. İstanbul Kartal’da rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalan Yıldız, ağır yaralanarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yıldız’ın bilincinin neredeyse tamamen kapalı olduğu bildirilmiş, beyin hasarı olduğu öğrenilmişti. Genç ismin ayrıca entübe edilerek solunum desteği aldığı belirtilmişti.

Zor günler geçiren İbrahim Yıldız’ın annesi, Beyaz TV’ye konuştu. “Benim oğlum içeride canıyla mücadele ediyor” diyen gözü yaşlı anne, “Bir anneye doktorun, senin oğlun 1 saat yaşayacak, 2 saat yaşayacak demesi nedir bilir misiniz?” ifadelerini kullandı.

“EVLADIMI AYAĞINDAN TANIDIM”

Sözlerinin devamında ise “Hastaneye geldik, gördüğümüz manzarada ben evladımı tanımadım. Ben evladımı ayağından tanıdım. Daha 27 yaşında bu çocuk. Daha askere gidecek, evlenecek, yuva kuracak… Hiçbir şey yaşamadan canıyla uğraşıyor” dedi.

OĞLU İÇİN DUA BEKLİYOR

İbrahim Yıldız’ın annesi “Tüm Türkiye’ye yalvarıyorum, ne olur benim yavruma dua etsinler. Ben şu anda çok çaresizim” diyerek feryat etti.