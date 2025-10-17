ATV’den iddialı bir dizi daha! Oktay Kaynarca “Kafkas” ile geri sayımda

ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in sunuculuğunu uzun süredir başarıyla sürdüren Oktay Kaynarca, hayranlarını heyecanlandıracak sürpriz bir projeyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Yapım sürecinde titizlikle hazırlanan dizinin, alışılmışın dışında bir atmosfer sunabilmesi amacıyla İstanbul dışında farklı bir şehirde çekilmesi planlanıyor. Bu tercihin hem görsel zenginlik hem de hikayenin gerçekçiliği açısından diziye önemli katkı sağlaması bekleniyor.

GÜÇLÜ BİR KARAKTERLE GERİ DÖNÜYOR

Dizide Oktay Kaynarca, toprağına ve köklerine sıkı sıkıya bağlı, mücadeleci ve kararlı bir iş insanı olan “Kafkas” karakterini oynayacak. Kaynarca’nın performansıyla yine dikkatleri üzerine çekeceği projede, güçlü hikaye yapısı ve etkileyici karakter analizleri öne çıkıyor. Şu günlerde kanal ve yapım ekibiyle son görüşmelerini gerçekleştiren oyuncunun, her şey planlandığı gibi ilerlerse Aralık ayında sete çıkması ve dizinin 2025 yılı başında izleyiciyle buluşması hedefleniyor.

DİJİTAL PLATFORMDAKİ DİZİSİ DE YAKINDA

Öte yandan Oktay Kaynarca’nın farklı bir platform için çekilen bir diğer projesi de merakla bekleniyor. Gain dijital platformu için hazırlanan “Başkan” adlı dizide, ev hapsine alınmış karizmatik bir belediye başkanı olan Aziz Saygın karakterini canlandıran Kaynarca’nın bu dizisinin ne zaman yayınlanacağı ise henüz netlik kazanmadı. Hem “Kafkas” hem de “Başkan” projeleriyle ekranlara güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanan usta oyuncunun, 2025 televizyon sezonuna damga vurması bekleniyor.