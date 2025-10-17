Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > ATV’den iddialı bir dizi daha! Oktay Kaynarca “Kafkas” ile geri sayımda

ATV’den iddialı bir dizi daha! Oktay Kaynarca “Kafkas” ile geri sayımda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ATV’den iddialı bir dizi daha! Oktay Kaynarca “Kafkas” ile geri sayımda
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, atv ekranlarında büyük ilgi gören “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinin ardından, aynı kanalda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni bir projeye imza atıyor. Kaynarca’nın başrolünde yer alacağı yeni dizinin adı “Kafkas” olarak duyuruldu.

ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in sunuculuğunu uzun süredir başarıyla sürdüren Oktay Kaynarca, hayranlarını heyecanlandıracak sürpriz bir projeyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Yapım sürecinde titizlikle hazırlanan dizinin, alışılmışın dışında bir atmosfer sunabilmesi amacıyla İstanbul dışında farklı bir şehirde çekilmesi planlanıyor. Bu tercihin hem görsel zenginlik hem de hikayenin gerçekçiliği açısından diziye önemli katkı sağlaması bekleniyor.

ATV’den iddialı bir dizi daha! Oktay Kaynarca “Kafkas” ile geri sayımda - 1. Resim

GÜÇLÜ BİR KARAKTERLE GERİ DÖNÜYOR

Dizide Oktay Kaynarca, toprağına ve köklerine sıkı sıkıya bağlı, mücadeleci ve kararlı bir iş insanı olan “Kafkas” karakterini oynayacak. Kaynarca’nın performansıyla yine dikkatleri üzerine çekeceği projede, güçlü hikaye yapısı ve etkileyici karakter analizleri öne çıkıyor. Şu günlerde kanal ve yapım ekibiyle son görüşmelerini gerçekleştiren oyuncunun, her şey planlandığı gibi ilerlerse Aralık ayında sete çıkması ve dizinin 2025 yılı başında izleyiciyle buluşması hedefleniyor.

ATV’den iddialı bir dizi daha! Oktay Kaynarca “Kafkas” ile geri sayımda - 2. Resim

DİJİTAL PLATFORMDAKİ DİZİSİ DE YAKINDA

Öte yandan Oktay Kaynarca’nın farklı bir platform için çekilen bir diğer projesi de merakla bekleniyor. Gain dijital platformu için hazırlanan “Başkan” adlı dizide, ev hapsine alınmış karizmatik bir belediye başkanı olan Aziz Saygın karakterini canlandıran Kaynarca’nın bu dizisinin ne zaman yayınlanacağı ise henüz netlik kazanmadı. Hem “Kafkas” hem de “Başkan” projeleriyle ekranlara güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanan usta oyuncunun, 2025 televizyon sezonuna damga vurması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Devrik lider Esad'ın kuzeni Lazkiye'de yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ünlü piyanist Fazıl Say, Aslıhan And ile evlendi - MagazinÜnlü piyanist Fazıl Say, Aslıhan And ile evlendiUsta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun cenaze programı belli oldu - MagazinUsta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun cenaze programı belli olduKral Kaybederse’de final dedikodusu: 3 oyuncu birden veda etti - MagazinKral Kaybederse’de final dedikodusu: 3 oyuncu birden veda ettiKan donduran cinayet: 29 yaşındaki model bıçaklanarak öldürüldü - MagazinKan donduran cinayet: Ünlü model öldürüldüMert Ramazan Demir’in yeni projesinde tarih belli oldu! Miray Daner ile partner oldular - MagazinMert Ramazan Demir’in yeni projesinde tarih belli oldu! Miray Daner ile partner oldularYabancı Damat dizisinin 'Memik Dede'siydi... Oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti - MagazinUsta oyuncu hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...