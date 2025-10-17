Kalp krizi geçiren Fatih Ürek’ten yeni haber... Menajerinin herkesten tek bir isteği var
Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan şarkıcı Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Menajeri Mert Siliv yaptığı açıklamada durumun ciddiyetini koruduğunu belirterek Ürek için sevenlerinin dua etmesini rica etti.
Şarkıcı Fatih Ürek, dün sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. İlk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, 59 yaşındaki Ürek hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
BEYİNDEKİ HASAR HENÜZ BİLİNMİYOR
Yoğun bakımda tedavisi süren ve uyutulan Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada,
“Kıymetli sanatçımız Fatih Ürek’in sağlık durumu stabildir. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürmektedir” ifadelerine yer verildi.
Şarkıcının doktoru Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, Ürek’in kalp ve ritim açısından hayati bir risk taşımadığını belirterek, “Şu anda beyin fonksiyonlarının yeniden normale dönmesi için bir bekleme sürecindeyiz. Bu süreçte sabırla gelişmeleri izleyeceğiz” dedi. Ayrıca tansiyon ve nabzının normal olduğunu belirtti.
FATİH ÜREK’İN MENAJERİ: DURUMU CİDDİ, DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN
Son olarak yoğun bakımda tedavisi süren ve halen uyutulan Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, konuyla ilgili yazılı bir açıklama paylaştı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmi bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır. Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi ve yapılan asılsız, spekülatif haberlerin hiçbirine itibar etmemenizi önemle rica ederiz."