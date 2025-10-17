Kalp krizi geçiren Fatih Ürek’ten yeni haber... Menajerinin herkesten tek bir isteği var

Şarkıcı Fatih Ürek, dün sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. İlk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, 59 yaşındaki Ürek hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BEYİNDEKİ HASAR HENÜZ BİLİNMİYOR

Yoğun bakımda tedavisi süren ve uyutulan Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada,

“Kıymetli sanatçımız Fatih Ürek’in sağlık durumu stabildir. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürmektedir” ifadelerine yer verildi.

Şarkıcının doktoru Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, Ürek’in kalp ve ritim açısından hayati bir risk taşımadığını belirterek, “Şu anda beyin fonksiyonlarının yeniden normale dönmesi için bir bekleme sürecindeyiz. Bu süreçte sabırla gelişmeleri izleyeceğiz” dedi. Ayrıca tansiyon ve nabzının normal olduğunu belirtti.

FATİH ÜREK’İN MENAJERİ: DURUMU CİDDİ, DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN

Son olarak yoğun bakımda tedavisi süren ve halen uyutulan Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, konuyla ilgili yazılı bir açıklama paylaştı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: