DGS ek tercih yerleştirme sonucu sorgulama ekranı 2025: DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı?

Adaylar, DGS ek tercih sonuçlarını öğrenmek için sık sık ÖSYM'nin internet adresini ziyaret ediyor. Merkezi yerleştirmenin ardından 19 bin 89 kontenjan boş kalmış, kayıt yaptırmayan bölümler de eklenerek yeni tercih kılavuzu paylaşıldı.

Uzaktan, açıköğretim ve örgün eğitim öğrencileri, ek yerleştirme süreciyle 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi amaçlıyor.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) DGS ek tercih sonuçlarını ne zaman açıklanacağına dair henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı. DGS ek tercih sonuçlarının en geç Ekim ayı sonuna kadar adaylarla paylaşılması bekleniyor.

DGS ek tercih sonucu sorgulama işlemleri sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanacak. Adaylar mobil uygulama veya ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulama ekranına erişim sağlayabilecek.

T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle beraber sorgulama işlemi yapan adaylar kayıt hakkı kazandıkları üniversiteyi görebilecek.

Sonuçların açıklanmasıyla beraber adaylar için kayıt sürecine girilecek. Bu işlem hem elektronik ortamda hem de üniversitelerin "Öğrenci İşleri" bölümünden gerçekleştirilebilecek. Kayıt takvimi sonuçların ilan edildiği gün ayrıca duyurulacaktır.

DGS ek tercih ücret ödeme işlemleri 14 Ekim'de sona erdi. DGS ek tercih ücretini yatırmayan adayların tercihi dikkate alınmayacaktır.