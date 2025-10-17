17 Ekim Bursa'da hangi ilçelerde sular kesilecek? 6 gün planlı su kesintisi uygulanacak!

Bursa'da sular ne zaman gelecek? planlı su kesintisi BUSKİ programıyla birlikte gündeme geldi. BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bursa'da yaşanacak su kesintisine dair bilgi verdi.

Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey ilçelerine bağlı mahallelerde yapılacak olan su kesintileri dönüşümlü olarak gerçekleşecek. İşte, Bursa 17 Ekim 2025 BUSKİ planlı su kesintisi ve ayrıntılar...

BURSA'DA PLANLI SU KESİNTİSİ UZATILDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bahsi geçen planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak yaşanacak.

17 EKİM BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa'da 17 Ekim 2025 Cuma 17.00'de başlayan su kesintisi, 18 Ekim 2025 Cumartesi 05.00'e kadar devam edecek. Sular 12 saat kesik olacak.