Altın fiyatları 17 Ekim: Çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar, altın kaç TL oldu merakla araştırılıyor. Ons altın fiyatları da altın piyasasındaki yükselişi destekliyor. 17 Ekim itibarıyla ons altın 4.371 dolar seviyesinde işlem görürken, gün içerisinde alım-satım fiyatları 4.371,49 dolar bandında değişiyor.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?

17 Ekim 2025 itibarıyla altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Gram altın 5.898 TL’den işlem görürken, çeyrek altın ise 10.100 TL seviyesini gördü. Yatırımcılar ve vatandaşlar güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

Yarım altın 20.199 TL, tam altın ise 39.547 TL’den alıcı buluyor. Cumhuriyet altını ise 40.074 TL alış fiyatıyla piyasada yer alıyor.

ALTIN KAÇ TL OLDU?

22 ayar bilezik fiyatı 5.525 TL olarak belirlenirken, ons altın 4.371 dolar seviyesinde işlem gördü. Kapalıçarşı’da çeyrek altın ilk kez 10 bin TL bandını aşarken, gram altın da sabah saatlerinde 5.855 TL civarında işlem gördü.

ALTIN FİYATLARI 17 EKİM 2025

GRAM ALTIN FİYATLARI

Alış: 5.897,00 TL

Satış: 5.898,00 TL



ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Alış: 10.100,000 TL

Satış: 10.205,00 TL

YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış: 20.199,00 TL

Satış: 20.408,00 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 39.547,01 TL

Satış: 39.547,01 TL



CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 40.074,00 TL

Satış: 40.680,00 TL



ONS ALTIN FİYATI

Alış: $4.371,00

Satış: $4.371,49

22 Ayar Bilezik 5.525,00 TL