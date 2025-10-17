Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
17 Ankara elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde elektrikler olmayacak? Başkent EDAŞ açıkladı

17 Ankara elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde elektrikler olmayacak? Başkent EDAŞ açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
17 Ankara elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde elektrikler olmayacak? Başkent EDAŞ açıkladı
Ankara'nın birçok ilçesinde 17 Ekim 2025 Cuma günü planlı ve bakım kaynaklı elektrik kesintileri gerçekleşecek. Başkent EDAŞ tarafından yapılan açıklamada, kesintilerin süresi ve etkilenen bölgeler detaylıca paylaşıldı. Peki, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 17 Ekim EDAŞ elektrik kesintisi listesi sorgulama ekranı...

Ankara'nın birçok ilçesinde yaşanacak elektrik kesintileriyle ilgili detaylı bilgi sahibi olmak için Başkent EDAŞ'ın arıza sorgulama ekranları kullanılmaktadır. Böylelikle, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yaşanacak elektrik kesintileri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olunabilmektedir. 

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ: HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK OLMAYACAK?

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) günlük elektrik kesintilerini sitesi üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 16 Ekim 2025 tarihinde Ankara’nın Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle başta olmak üzere birçok ilçesinde planlı elektrik kesintisi yaşanıyor.

17 EKİM ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Ankara'nın bazı ilçelerinde planlı bakım, onarım ve şebeke iyileştime çalışmaları sebebiyle belirli bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak. 

Başkent EDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Çankaya, Gölbaşı, Keçiören, Mamak ve Sincan ilçelerinde 16-17 Ekim tarihleri arasında farklı saat aralıklarında elektrikler verilmeyecek. 

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Aydınlar, Harbiye, İlkadım ve Naci Çakır Mahallesi'nde gerçekleşecek şebeke arızaları sebebiyle enerji kesintisi yaşanıyor. Ekipler arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

İncek Mahallesi ve Mahratlı Bahçe civarında şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda 09:30-17:30 ve 15:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

16-17 Ekim tarihlerinde birçok cadde ve sokakta bakım çalışmaları gerçekleştiği için enerji verilmeyecek.

MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Ekim'de 886 ve 1056 numaralı sokaklar başta olmak üzere çeşitli bölgelerde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında kesinti uygulanacak.

SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sincan'ın Yenimahalle, Kadife, Yonca, Gündüz ve Polatlar mahallelerinde yapılacak bakım çalışmaları sebebiyle 16-17 Ekim tarihleri arasında elektrik kesintiler yaşanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

