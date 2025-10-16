Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
16 Ekim Ankara elektrik kesintisi sorgulama! Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesini duyurdu. 16 Ekim günü Ankara'nın birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte tüm detaylar...

Ankara elektrik kesintisi listesi Başkent EDAŞ tarafından paylaşıldı. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Ekim günü Ankara'nın birçok ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacaktır.

16 Ekim Ankara elektrik kesintisi sorgulama! Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ), 26 Haziran Perşembe günü Ankara’nın çeşitli ilçelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu.

Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar'ın bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. 

16 EKİM ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

16 Ekim Ankara elektrik kesintisi sorgulama! Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

16 Ekim Ankara elektrik kesintisi sorgulama! Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 3. Resim

16 Ekim Ankara elektrik kesintisi sorgulama! Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 4. Resim

16 Ekim Ankara elektrik kesintisi sorgulama! Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 5. Resim

16 Ekim Ankara elektrik kesintisi sorgulama! Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 6. Resim

16 Ekim Ankara elektrik kesintisi sorgulama! Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 7. Resim

16 Ekim Ankara elektrik kesintisi sorgulama! Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 8. Resim

16 Ekim Ankara elektrik kesintisi sorgulama! Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 9. Resim

16 Ekim Ankara elektrik kesintisi sorgulama! Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 10. Resim

16 Ekim Ankara elektrik kesintisi sorgulama! Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 11. Resim

16 Ekim Ankara elektrik kesintisi sorgulama! Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 12. Resim

16 Ekim Ankara elektrik kesintisi sorgulama! Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 13. Resim

