Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı faiz kararı için gözler TCMB'de!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyon hedeflemesi çerçevesinde Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarını düzenli olarak gerçekleştirerek politika faizini belirliyor. Ekim ayı kararı merakla bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB Para Politikası Kurulu'nun Ekim ayı toplantısı, 23 Ekim 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Faiz kararı ise aynı gün saat 14:00'te resmi olarak açıklanacak. Karar metni, TCMB'nin resmi sitesinde (tcmb.gov.tr) yayınlanacak.

EKİM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Piyasalarda TCMB'nin Ekim ayı faiz kararı için yüzde 1.5 (150 baz puan) indirim beklentisi hakim. Politika faizi mevcut yüzde 40.50 seviyesinden yüzde 39'a inebilir. Piyasa katılımcılarının anketleri indirim yönünde olsa da enflasyon katılığı ve küresel faiz dinamikleri (örneğin Fed'in sınırlı gevşemesi) temkinli bir yaklaşımı zorunlu kılıyor. Ekim ayı kararı enflasyonun yıllık seyrine göre ayarlanacak.

EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

11 Eylül Perşembe günü toplanan PPK, Eylül ayı banka politika faizini yüzde 40,50'ye indirdi.

PPK TOPLANTI TAKVİMİ

Para Politikası Kurulu 23 Ekim'de toplanacak. Bir sonraki ve yılın son toplantısı ise 11 Aralık'ta gerçekleşecek.