Büyük şehirde yeni bir virüs salgını ortaya çıktı! Avustralya 'kırmızı alarm' dedi

Avustralya’nın en büyük şehirlerinden Melbourne, yeni bir Mpox (maymun çiçeği) salgını nedeniyle acil sağlık uyarısı yayımladı.

Victoria eyalet sağlık yetkilileri, Eylül ortasından bu yana 10 vakanın tespit edildiğini ve Melbourne içinde bulaşmaya başladığını açıkladı.

KLİNİSYENLERE ÇAĞRI: TEST ORANLARINI ARTIRIN

Victoria Sağlık Bakanlığı, Mpox’un şehir içinde hızla yayılma riskine karşı doktorlara ve sağlık merkezlerine uyarı gönderdi.

Son artış, bu yıl Temmuz ve Ağustos aylarında görülen kısa süreli Mpox vakalarının ardından geldi.

Test oranlarının artırılması salgının kontrolü için kritik.

Mpox, yakın fiziksel temas yoluyla bulaşıyor. Ayrıca kontamine olmuş yüzeyler veya eşyalar aracılığıyla da yayılabiliyor.

Hastalığın semptomları maruziyetten sonra 21 güne kadar ortaya çıkabiliyor.

Belirtiler arasında vücutta döküntüler veya lezyonlar, idrar yaparken ağrı, rektal ağrı, kanlı dışkı ve ishal yer alıyor.

Çoğu vaka hafif seyirli olsa da bazı hastalarda şiddetli enfeksiyon görülebiliyor.

AŞISI VAR MI?

Mpox aşısı, risk grubundaki kişiler için ücretsiz olarak uygulanıyor ve tam koruma için iki doz gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı, semptom gösteren herkesin diğer kişilerle teması kısıtlaması ve en kısa sürede test yaptırması gerektiğini paylaştı.

AZERBAYCAN'DA GÖRÜLDÜ

Afrika'yı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ - WHO) "küresel acil durum" ilan etmesine sebep olan maymun çiçeği (mpox) virüsünün Azerbaycan'da tespit edildiği duyuruldu.

Interfax ajansının haberine göre, hastanın 22 yaşında bir Azerbaycan vatandaşı olduğu ve 2-11 Ocak tarihleri arasında yurtdışında turistik bir geziye çıktığı bildirildi. Döndükten birkaç gün sonra halsizlik, ateş, deri döküntüsü, lenf bezlerinde büyüme ve kas ağrıları şikayetleriyle Bakü'deki bir kliniğe başvuran hasta, izolasyona alındı ve tedavi altına alındı.