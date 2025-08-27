Maymun çiçeğinden kuduza yerli aşı! Çalışmalar hızlandı

ESMA ALTIN / ANKARA - Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), Türkiye’nin yerli ve millî aşı üretimi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, Türkiye’de üretimi gerçekleşmeyen boğmaca aşısında dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla Boğmaca Referans Laboratuvarı’nda araştırmalara başlanırken, bordetella pertussis (boğmacaya sebep olan bakteri) üzerinden rutin örneklerle bankalama işlemleri yapılıyor.v

Yerli kuduz aşısı üretimi için de İyi İmalat Uygulamaları akreditasyon sürecinin yürütülmesi çalışmalarına başlandı. Buna ek olarak, “Beşerî Kuduz Aşısı Üretimi” projesi kapsamında Şanlıurfa’da hücre ile virüs kültürü ve bankacılığı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Geçtiğimiz yıl Dünya Sağlık Örgütü tarafından alarm verilen maymun çiçeği hastalığına karşı da “Maymun Çiçeği Virüsüne Karşı Aşı Platformlarının Geliştirilmesi ve Kapsamlı Karşılaştırılması” projesi yürütülüyor. Aşı ve adjuvan (belirli ilaçların etkinliğini veya gücünü artırmak için kullanılan bir ilaç) üretim süreçlerinde yenilikçi teknolojiler kullanılacak.

Bunun için literatür taramaları ve gerekli ön araştırmalar yapıldı. Yerli aşı için kamu-özel sektör iş birliği üzerine stratejik görüşmeler yapılıyor. Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi projesi kapsamında da know-how (bir şeyi yapabilme bilgisi), teknoloji transferi, yapılacak klinik çalışmalar, yetiştirilecek personel hakkında yerel ve global firmalarla görüşülüyor.