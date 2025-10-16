Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
17 yıllık evlilik bitmişti! Okan Buruk ve Nihan Akkuş'tan ikinci şans…

17 yıllık evlilik bitmişti! Okan Buruk ve Nihan Akkuş’tan ikinci şans…

- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile modacı Nihan Akkuş, 2024 yılında 17 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırarak yollarını ayırmıştı. Ancak boşanmanın ardından aralarındaki iletişimi tamamen koparmayan çift, zaman zaman bir araya gelmeleriyle dikkat çekmişti. Kamuoyunda “dostça ayrıldılar” izlenimi bırakan Buruk ve Akkuş'un ilişkisi, son gelişmelerle yeniden gündeme geldi.

2024 yılında 17 yıllık evliliklerini sona erdiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile modacı Nihan Akkuş yeniden bir araya geldi.

2. Sayfa’da yer alan habere göre ikili geçtiğimiz akşam bir mekanda el ele görüntülendi. Buruk ve Akkuş'un samimi halleri, eski eşlerin aralarındaki buzları tamamen erittiği yönünde yorumlara neden oldu. Mekandan el ele ayrılan çift, basın mensuplarının “Yeniden evlilik olacak mı?” sorularına ise sessiz kaldı. Bu sessizlik, sosyal medyada ikilinin barıştığı yönündeki söylentileri güçlendirdi.

AYRILIK UZUN SÜRMEDİ

2007 yılında nikah masasına oturan ve 2009 yılında oğulları Ali Yiğit’i kucaklarına alan çift, boşanmanın ardından da sık sık birlikte vakit geçirerek kamuoyunun dikkatini çekmişti. Özellikle tatillerde ve sosyal etkinliklerde bir arada görüntülenmeleri, ikilinin dostluklarını sürdürdüğü şeklinde yorumlanmıştı. Ancak son gelişmeler, bu yakınlığın dostluk sınırlarını aştığını ve tarafların ilişkilerine ikinci bir şans verdiklerini ortaya koyuyor.

YENİDEN BİR ARADALAR

Galatasaray’da başarılı bir teknik direktörlük kariyeri sürdüren Okan Buruk’un özel hayatında ise uzun süredir inişli çıkışlı bir dönem yaşandığı biliniyordu. Yeniden bir araya geldikleri yönündeki iddialar, hem spor hem magazin camiasında geniş yankı uyandırdı. 

