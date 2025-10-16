Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Verimli Amik Ovası'nda hasat başladı! Sofraların vazgeçilmezi, bahçede kilosu 55 lira...

Verimli Amik Ovası'nda hasat başladı! Sofraların vazgeçilmezi, bahçede kilosu 55 lira...

Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da verimin yüksek olduğu Amik Ovası'da sofralık zeytin hasadı başladı. Çiftçinin umudunun yüksek olduğu sofralık zeytin bahçede kilosu 55 TL'den alıcı buluyor.

Türkiye'nin en verimli toprakları arasında yer alan Amik Ovası'nın Hassa ilçesi kısmında sofralık zeytin hasadına başlanıldı. Tadı ve kalitesiyle Türkiye'de tercih seviyesi yüksek olan zeytinde çiftçi rekolteden memnun durumda.

Verimli Amik Ovası'nda hasat başladı! Sofraların vazgeçilmezi, bahçede kilosu 55 lira... - 1. Resim

Kuraklığın etkili olduğu bölgede ürün kaybının olmaması ve zeytindeki bereket çiftçi Mehmet Çömez'i sevindirdi. Çiftçi Çömez, sofralık zeytinin kilogram fiyatının tarlada 55 TL'de olduğunu söyleyerek Hatay'dan Türkiye'nin çeşitli illerine zeytin gönderildiğini ifade etti.

Verimli Amik Ovası'nda hasat başladı! Sofraların vazgeçilmezi, bahçede kilosu 55 lira... - 2. Resim

SOFRALIK ZEYTİNİN KİLOSU 55 TL

Sofralık zeytinde hasattan memnun olduklarını söyleyen Mehmet Çömez, ürün fiyatının düşük olduğuna dikkat çekerek "Bu yıl zeytin, iklimsel şartlardan dolayı bazı bölgelerde yok ama çok şükür bizim zeytinlerimiz iyi. Tonajımız tahminimizi tutuyor ve çok şükür iyi.

Verimli Amik Ovası'nda hasat başladı! Sofraların vazgeçilmezi, bahçede kilosu 55 lira... - 3. Resim

Bu zeytinlerimiz sofrada tüketilmek için hasat edildi. Biz kutulara dolduruyoruz ve yeşil zeytin olarak vatandaşlara sunuyoruz. Şuan fiyat olarak 55 TL bandında gidiyor ama dışarıya göre bizim fiyatlarımız düşük. Şuanda mahsulümüzü tarladan çıkarttık, araçla fabrikalara gönderiyoruz. Elendikten ve temizlendikten sonra kutulara doldurularak çeşitli illere sofralık olarak gönderiliyor" dedi.

 

