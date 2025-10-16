Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Van Havalimanı ne zaman açılacak, neden kapandı? Van Ferit Melen Havalimanı açılış tarihi merak ediliyor

Van Havalimanı ne zaman açılacak, neden kapandı? Van Ferit Melen Havalimanı açılış tarihi merak ediliyor

- Güncelleme:
Haberler

Van Havalimanı ne zaman açılacak, neden kapandı vatandaşların gündeminde. Van Ferit Melen Havalimanı, tadilat çalışmaları nedeniyle uzun süredir kapalı durumdaydı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yürütülen yenileme çalışmalarının planlanandan önce tamamlanacağı açıklandı.

Van Havalimanı ne zaman açılacak, neden kapandı soruları gündemde. 1 Mayıs 2025’te başlayan yenileme süreci kapsamında pist, aydınlatma sistemleri ve terminal alanlarında kapsamlı bir bakım yapıldı. 5 Eylül 2025’te tamamen kapatılan havalimanı, başta Van olmak üzere çevre illerdeki vatandaşların hava ulaşımını doğrudan etkiledi.

Van Havalimanı ne zaman açılacak, neden kapandı? Van Ferit Melen Havalimanı açılış tarihi merak ediliyor - 1. Resim

VAN HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Van Ferit Melen Havalimanı tadilat çalışmaları nedeniyle bir süredir uçuşlara kapalıydı. Yetkililerden gelen son açıklamalara göre havalimanı yenileme çalışmalarının 5 Aralık 2025’te tamamlanması öngörülüyor.

Yetkililer sahada yapılan son denemelerin başarılı şekilde tamamlandığını belirterek, havalimanının kısa süre içinde uçuşlara hazır hale geleceğini söyledi.

Van Havalimanı ne zaman açılacak, neden kapandı? Van Ferit Melen Havalimanı açılış tarihi merak ediliyor - 2. Resim

VAN HAVALİMANI NEDEN KAPATILDI?

Van Ferit Melen Havalimanı, pist yenileme ve altyapı güçlendirme çalışmaları nedeniyle 5 Eylül 2025 tarihinde geçici olarak kapatılmıştı. Çalışmalar 1 Mayıs’ta başlamış, yaz ayları boyunca kademeli şekilde devam etmişti. Kısıtlı saatlerde iniş ve kalkışlar devam ederken pistteki bakımın kapsamının genişletilmesi nedeniyle havalimanı tamamen hizmet dışı bırakılmıştı.

Tadilat sürecinde Vanlı yolcular, ulaşım ihtiyaçlarını Muş ve Ağrı havalimanları üzerinden karşılamak zorunda kaldı. Türk Hava Yolları da bu dönemde iki kente ek seferler düzenleyerek mağduriyetin azaltılmasını sağladı.

