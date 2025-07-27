Van Havalimanı ne zaman kapanacak? Van Ferit Melen Havalimanı 3 ay hizmet dışı kalacak!

Hava ulaşımının kilit noktalarından biri olan Van Ferit Melen Havalimanı, 2025 yılı içerisinde kapsamlı bakım ve onarım sürecine giriyor. Yıllık yüz binlerce yolcuya hizmet veren havalimanının bu süreçte kısmi ve tam zamanlı kapanmalar yaşayacağı, resmi kurumlar tarafından kamuoyuna bildirildi. ''Van Havalimanı ne zaman kapanacak?'' ve ''Van Ferit Melen Havalimanı neden kapanıyor'' soruları vatandaşların gündeminde.

Van Ferit Melen Havalimanı 2025 yılında kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle hem kısmi hem de tam zamanlı olarak uçuşlara kapatılıyor. Her ay yüz binlerce yolcuya hizmet veren havalimanında yapılacak çalışmalar, hem şehir içi hem de şehirler arası ulaşımı doğrudan etkileyecek.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yürütülecek projeyle Van Havalimanı pist gövdesi, bağlantı yolları ve elektrik altyapısı tamamen yenilenecek.

VAN HAVALİMANI NE ZAMAN KAPANACAK?

Van Ferit Melen Havalimanı, 2025 yılı boyunca kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle belirli dönemlerde uçuşlara kapatılacak. Havalimanının kapalı olacağı süre iki aşamalı olarak planlandı.

İlk aşamada 5 Eylül 2025'e kadar pist her gün saat 16.00-07.00 arasında uçuşlara kapatılmaya decam edecek. Gündüz saatlerinde sınırlı sayıda sefer düzenlenebilecek.

5 Eylül ile 5 Aralık 2025 tarihleri arasında üç aylık süre boyunca Van Havalimanı tamamen kapalı olacak, hiçbir uçuş gerçekleştirilemeyecek.

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VAN FERİT MELEN HAVALİMANI NEDEN KAPANIYOR?

Pist ve altyapı sistemlerinde gerçekleştirilecek olan büyük çaplı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle Van Havalimanı 3 ay boyunca kapalı olacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yürütülen “PAT Sahaları Yapım, Onarım ve Paralel Taksi Yolu Yapımı” projesi kapsamında pistin gövdesi, bağlantı taksi yolları, elektrik altyapısı ve diğer şerit saha imalatları tamamen yenilenecek.

5 Eylül 2025'ten 5 Aralık 2025'e kadar Van Ferit Melen Havalimanı yenileme çalışmaları nedeniyle tamamen uçuşlara kapalı olacak.