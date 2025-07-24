İstanbul Havalimanı 1612 uçuşla Avrupalı rakiplerini solladı!

Kaynak: Anadolu Ajansı 24 Temmuz 2025 15:28 - Güncelleme: 24 Temmuz 2025 15:29 - Güncelleme:

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İstanbul Havalimanı, 7-13 Temmuz tarihleri arasında günlük ortalama 1612 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu. EUROCONTROL’ün yayımladığı Avrupa Havacılık Raporu’na göre İstanbul Havalimanı, Amsterdam, Paris, Frankfurt ve Londra gibi önemli merkezleri geride bırakarak zirvede yer aldı.

İstanbul Havalimanı, 7-13 Temmuz'u kapsayan dönemde günlük ortalama 1612 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 7-13 Temmuz dönemine ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı. DİĞER HAVALİMANLARINA FARK ATTI Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1612 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1457 uçuşla Amsterdam, 1428 uçuşla Paris Charles De Gaulle, 1400 uçuşla Frankfurt ile 1346 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti. İlgili Haber İstanbul Havalimanı'nda 2 tarihi başarı! Açıldığından bu yana bir ilk

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir